Figurino de “Cordel Encantado” se destaca com moda artesanal

A duquesa Úrsula promete ter um dos figurinos mais comentandos de “Cordel Encantado”

Foto: TV Globo/Divulgação



A moda artesanal, feita à mão e exclusiva é o grande destaque de moda da novela “Cordel Encantado”, que estreia nesta segunda-feira (11) na Globo. Ambientada em tempos passados (apesar de não ter uma data definida), a história lembra um conto de fadas – com direito a princesas e reis.

Mangas bufantes serão marca registrada dos vestidos das personagens mais jovens da trama

Foto: TV Globo/Divulgação



O figurino da novela, que segue esse clima de fábula, tem impressionantes 720 vestidos, feitos nas próprias oficinas da emissora.

Para se ter uma ideia do cuidado com as roupas, a Globo contratou rendeiras no nordeste apenas para trabalhar as rendas das roupas que serão usadas pelos atores.

Os figurinos são ricos em detalhes, como os apliques de correntes douradas e pérolas

Foto: TV Globo/Divulgação



Os vestidos de rainhas e princesas também são bordados à mão, segundo a figurinista Marie Salles, que assina o guarda-roupa de “Cordel Encantado”.

