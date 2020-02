Favoritos de verão, por Lena Carderari

Bolsas de mão são boa pedida para a estação

Acessórios chiques, roupas práticas e elegantes, texturas diferentes. A chiquérrima editora de moda da revista Lola, Lena Carderari, elegeu o seu TOP com as peças indispensáveis para o verão.

Minaudières

“Essas bolsinhas de mão são lindas, pequenas, delicadas e descoladas. O mais importante é o brilho e a textura diferente da peça. É só para levar o essencial mesmo, porque, quanto menores, mais charmosas. Perfeitas para a noite.”

Bolsas do tipo cesto de palha

“Em contrapartida, o cesto de palha natural é grande e ótimo para o dia. Você pode carregar tudo lá dentro: celular, nécessaire, a sua Lola ”

Sobreposição de regatas

“Com texturas e pesos de tecidos diferentes, com uma calça sequinha, fica lindo. Também é legal brincar com o brilho nas produções diurnas, fica ótimo no verão – mas sem exageros, é só um ponto de brilho, um ‘cheirinho’ de dourado na produção.”

Saias lápis são elegantes e práticas

Alfaiataria

“A influência dos masculinos, como a calça pantalona, os blazers, as camisas, continua com tudo. É sinônimo de elegância e praticidade: nunca tem erro. É legal de brincar com o branco, o areia, o caqui.”

Vestido longo

“O vestido longo, leve e moderno, não é hippie nem tem cara de noite – para usar durante o dia, é super descolado e com um ar bem fresh. Tecidos com textura levemente brilhante dão um toque super legal.”

Saia lápis

“Sempre importante: uma saia preta sequinha com regata, com ou sem salto, fica super elegante.”