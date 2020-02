Fashion Rio Verão 2011

Carol Trentini desfila para Salinas Verão 2011

Atenção, garotas! Entre os dias 27 de maio a 1º de junho, acontece no Píer Mauá, no Rio de Janeiro, a 17º edição do Fashion Rio. Durante esses dias, as passarelas cariocas serão palco das tendências para o próximo verão.

O tema desta temporada fashion é “360º Cidade em Movimento”, inspirado em nada menos (é claro!) do que na capital carioca. Entre os destaques do line-up estão Walter Rodrigues, Graça Ottoni, Maria Bonita Extra, Lenny, Cantão e Isabela Capeto.

O calendário das semanas de moda brasileiras foi adiantado por causa da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. Uma semana após o fim da Fashion Rio, é a vez de São Paulo receber estilistas e fashionistas de todo o Brasil.