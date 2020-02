Família Real veta o fascinator em tradicional evento de cavalos

Kate Middleton usa fascinator vermelho em evento em visita ao Canadá

Foto: Getty Images



O mais importante evento de cavalos da Grã-Bretanha, o Royal Ascot’s Royal Enclosure, tem novas regras para o “dress code” dos seus convidados. Segundo informações da rede BBC, na festa, que acontece ao longo do mês de junho e é patrocinada pela Família Real, fica proibido o uso do fascinator, nosso conhecido casquete, um dos acessórios preferidos de Kate Middleton.

Com as novas regras, mulheres só poderão usar chapéu e serão obrigadas a desfilar com saias ou vestidos no máximo um dedo acima dos joelhos. Para os homens, será obrigatório o uso de coletes e gravatas.

Ainda segunda a BBC, o objetivo da mudança é tentar restaurar a formalidade ao evento. O Royal Ascot’s Royal Enclosure acontece ao longo do mês de junho, marcando o início do verão na Inglaterra, e reúne cerca de 300 mil visitantes todos os anos.

Veja os chapéus e fascinators usados por Kate Middleton na nossa galeria de imagens: