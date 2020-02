Estilo sobre quatro rodinhas – Garotas que andam de skate são tema de websérie da Farm

Farm produz webserie com integrantes do grupo “Longboard Girls Crew”

Foto: Reprodução

Com roupas e acessórios floridos, decorados e coloridos, o grupo desliza pelas ruas da cidade esbanjando estilo.

Foto: Divulgação

Com alma carioca e jovem, a Farm embarcou também na onda das webséries. “Até o Pôr do Sol” mostra a passagem pelo Rio das Longboard Girls Crew, grupo internacionalmente conhecido de garotas skatistas. O convite da Farm seria para que quatro integrantes da comunidade virtual “Longboard Girls Crew” viessem ao Rio de Janeiro para descobrir os “melhores picos e as melhores ondas” da cidade.

O “Longboard Girls Crew” foi criado há dois anos no Facebook por um grupo de skatistas de Madri que decidiu se organizar virtualmente para promover encontros e incentivar à adesão ao esporte. A comunidade fez tanto sucesso que deu origem a versões em outros países, incluindo o Brasil, e tornou-se quase um movimento em prol do longboard feminino.

Os vídeos mostram que a prática do skate não interfere na feminilidade das meninas – muito pelo contrário. Com roupas e acessórios floridos, decorados e coloridos, o grupo desliza pelas ruas da cidade esbanjando estilo. E confessamos: ficamos até com vontade de fazer igual.