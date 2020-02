ELLE antecipa as tendências de inverno da São Paulo Fashion Week

Bruna Tenório é capa da edição de janeiro 2012 da ELLE

Foto: Reprodução/ELLE



Com a top brasileira Bruna Tenório na capa, a edição de janeiro de 2012 da revista ELLE tem reportagem exclusiva para os fashionistas. A publicação antecipa looks que estarão nas passarelas de inverno da próxima edição da São Paulo Fashion Week, evento previsto para começar no dia 19 de janeiro, no prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera.

Na imagem acima, à direita, por exemplo, o badalado estilista das estrelas André Lima revela que usará o tecido tweed para a moda festa. “Fique de olho nas camisas. Elas ganham força e, combinadas às saias longas, formam poderosos looks de noite”, resume a revista.

Outro cobiçado estilista, Alexandre Herchcovitch pretende trabalhar com sobreposição de rendas de diferentes tipos. Usadas em camadas e na mesma cor, elas resultam em uma agradável surpresa: os looks dispensam o forro, pois não ficam transparentes.

Já a marca jovem Colcci não dispensará o jeans na próxima estação do frio, que aparecerá combinado com outros tecidos e materiais, como couro e lã. O clima é inspirado nos anos 1990 e a modelagem tem um visual 1960. A cartela de cores passa pelo marrom, roxo, azul-marinho, verde e vermelho.

Carolina Ferraz



Carolina Ferraz fala de moda na ELLE de janeiro de 2012

Foto: Reprodução/ELLE



Uma das entrevistadas de janeiro de 2012 da revista ELLE é a atriz Carolina Ferraz, assumidamente apaixonada pela moda. Ex-modelo, a estrela resolveu virar apresentadora e acabou parando nas novelas.

Mas não vá pensando que Carolina é “Fashion Victim”. Pelo contrário. Nas ruas do Rio de Janeiro, é comum flagrar a atriz usando a dobradinha camiseta e jeans com muita personalidade.

Porém, a história muda quando ela é convidada para prestigiar eventos importantes ou encarar um tapete vermelho. “Nessas ocasiões vale tudo: brilho, longo, curto. Mas são fundamentais um bom sapato e a joia certa”, ensina Carolina.

Suas marcas brasileiras preferidas são Marcella Virzi e Walério Araújo. Entre as internacionais os destaques são Tocca, Isabel Marant e Stella McCartney.