Economia fashion: roupas para comprar agora e outras que podem esperar pelas promoções

As peças que estão em alta nesta temporada

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Adquira antes das promoções

Peças ou acessórios que apareceram como tendência da estação e ganharam as ruas. Elas são sucesso absoluto quando ainda estão em alta:



– Biquínis e saídas de praia (essas peças desgastam rapidamente ou acabam ficando ultrapassadas por terem um recorte ou estampa condizentes com as tendências específicas daquele verão)

– Saia tulipa

– Casacos com ombros marcados

– Calças legging estampadas ou metalizadas

– Vestidos para usar em festas ou eventos especiais no fim do ano

– Shorts

– Bermudas boyfriend

– Coletes

– Clogs

– Summer boots

– Sandálias tipo gladiador

– Vestido bandage (aquele totalmente colado ao corpo)

– Calça cenoura (com cós mais longo) ou calça saruel

Adquira no período de liquidação

Peças básicas que vão bem em qualquer estação

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Itens básicos que precisamos ter em grande quantidade:

– Calça de alfaiataria com corte clássico

– Calça jeans com corte reto ou bootleg, que abre a partir da linha dos joelhos

– Camisa social básica

– Cardigãs

– Saia evasê

Sapatos que se encaixam em diversas produções, independentemente da estação:



-Tênis esportivo ou tipo Converse®

– Escarpim

– Sandália tipo peep toe

– Sapatilha tipo bailarina

– Sandália anabela



Peças que fazem a diferença no seu guarda-roupa

Foto: Reprodução/ Revista VIVA!MAIS

Peças com elementos mais fashion e que servem de base para produções ousadas:



– Macaquinhos, curtos ou compridos, de algodão, jeans ou sarja

– Calças legging lisas

– Jeans skinny

– Calças ou shortinhos saruel

– Vestidos

– Saia de cintura alta

– Regatas e tops

Produtos fora de estação. Porém, só compre o que você usará com certeza:

– Trench coat

– Casacos em tons neutros como cáqui, marrom e preto

– Casaquetos de lã

– Malhas fininhas

– Suéter com gola em “V”

– Botas de montaria

– Calças tipo montaria