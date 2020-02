Dicas para escolher o vestido de noiva para cerimônia durante o dia

Vestido de noiva de Fátima tem rendas e laço, com inspiração romântica

Foto: Reprodução/Site oficial de “Passione”

Casamentos durante o dia são a cara do verão e estão se tornando cada vez mais freqüentes no Brasil. Um exemplo disso é a cerimônia de união dos personagens Fátima (Bianca Bin) e Sinval (Kayky Brito), da novela global “Passione”, que vão se casar em um evento vespertino.

As cenas – confira na imagem acima – estão previstas para ir ao ar a partir da próxima quinta-feira (16.12.2010).

Tecidos nobres deixam os vestidos bem mais sofisticados

Foto: Divulgação/Getty Images

O vestido da noiva que escolhe se casar de dia deve ser de tecidos delicados, entre eles renda, musseline, seda e shantung. A dica é preferir modelos esvoaçantes, capazes de proporcionar mais leveza ao visual.

A cor do vestido não precisa ser o tradicional branco. Tons como o “off-white” e o “nude” são perfeitos para casamentos diurnos, já que fotografam muito bem com a luz do sol.

Vestidos curtos são tendência para o verão, mas fuja do modelo tipo camisolinha. Um vestido curto não precisa – e não deve – ser extremamente simples. O uso de tecidos nobres e um bom corte valorizam a noiva e substituem bordados mais elaborados.

Nos pés, o ideal é deixar o salto agulha de lado e preferir saltos grossos, pois oferecem mais estabilidade e conforto.

Pérolas bordaram o vestido discreto do casamento de Adriane Galisteu

Foto: AgNews

A apresentadora Adriane Galisteu, que se casou no final de novembro de 2010, optou por uma cerimônia ao ar livre em um SPA em Itatiba, no interior de São Paulo.

A loira usou um vestido longo da estilista britânica Stella McCartney e trocou o salto alto por sandálias rasteiras – veja na imagem acima – e é um ótimo exemplo de como se vestir com estilo para um casamento diurno.

Madrinhas e convidadas

É importante perguntar para a noiva qual é o comprimento do vestido que ela usará. Se a noiva optou por um vestido curto, é elegante que as madrinhas façam o mesmo, mas lembrando: nada de deixar os joelhos à mostra. Longos ou curtos, os vestidos das madrinhas devem ser fluidos, de cores claras ou de estampas florais.

Não caia na tentação de usar um chapéu: a chance de errar é muito grande. As madrinhas só devem usar chapéu se todas as outras usarem também. Na dúvida, opte por acessórios delicados.

Opções de vestidos para madrinhas

Foto: Reprodução/MANEQUIM NOIVA

Para arrasar sem medo aposte nos tons claros como rosa, verde-água, azul-bebê e coral. O brilho também está liberado, desde que seja discreto.