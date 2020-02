Dicas de moda para todos os estilos

Básica Básica como Lília Cabral

Foto: Reprodução/ Revista Viva!Mais Usar peças “simples” é uma ótima maneira de estar sempre bem vestida, já que as possibilidades de errar são menores.



O que evitar?

O grande equívoco usar apenas roupas que não chamem a atenção. Exemplo: a combinação calça com camisa tem grande chance de ser uma escolha acertada, mas para que ele tenha graça, prefira combiná-lo com um cinto, um colar ou uma bolsa chamativa. Em que apostar?

Compre peças tradicionais, mas que tenham um quê diferente, como a camisa da atriz Lília Cabral, que foge do comum por ser cor-de-rosa e por ter o detalhe no botão. A atriz também foi feliz ao optar pelo cinto e pela bolsa com detalhes dourados. Peças coringas

Toda mulher básica deve ter: calça jeans de bom corte, camisa branca (com um toque diferente) e blazer preto.

Clássica

Clássica como Natália do Vale

Foto: Reprodução/ Revista Viva!Mais

Roupas clássicas nunca saem de moda por um motivo simples e valioso: deixam as mulheres ainda mais femininas.

O que evitar?

Fundamental saber quais peças ficam bem em seu corpo. Não adianta, por exemplo, ter uma linda saia-lápis se está acima do peso. Aliás, caso seja gordinha, fuja apenas das itens muito justos: clássicos como camisas, pantalonas e saias evasê são sensacionais para você!

Em que apostar?

Para trabalhar, boas opções são um vestido preto ou cinza, marcado acima da cintura, e saias evasê com camisas. Se for a um jantar formal, copie Natália do Vale: vista uma blusa de tecido mais fino e cor forte com pantalona e cinto pretos.

Peças coringas

Invista em calça pantalona de bom tecido, saia-lápis e escarpim metalizado (que sai do lugar-comum).

Esportiva

Esportiva como Fernanda Lima

Foto: Reprodução/ Revista Viva!Mais

Perfeito para a mulherada prática, que deseja estar sempre linda, e sem abrir mão do conforto na hora de se vestir.

O que evitar?

O segredo é não pesar a mão: só use composição 100% esportiva se for à academia ou caminhar no parque. Caso contrário, vista um ou dois itens deste estilo com outros que componham look para ir ao trabalho, ao shopping…

Em que apostar?

A legging continuará em alta no inverno – use-a para substituir a tradicional meia de lã. Combine-a com vestido, sapatilha e cinto. Também pode usar um tênis divertido com um vestido mais sóbrio. Ou faça como Fernanda Lima, que optou por um colete de tecido tecnológico com calça jeans.

Peças coringas

Dê humor a um look básico com um agasalho colorido ou uma sapatilha que lembra tênis. Já a legging vai com tudo!