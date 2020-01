De volta ao tapete vermelho, Jennifer Lawrence usa look preto chiquérrimo

Fazia um tempinho que Jennifer Lawrence não dava o ar da graça em tapetes vermelhos. Ultimamente, ela só tinha sido vista em eventos de moda e nas comemorações de seu noivado (quando, a propósito, surgiu espetacular em um vestido fluido). Mas, para alegria geral da nação, J.Law compareceu, na noite de terça (4), à première de X-Men: Fênix Negra, filme no qual interpreta a mutante Mística e que estreia no Brasil nesta quinta-feira (6).

Para o evento, que aconteceu na Califórnia, a atriz investiu em um infalível vestido preto, que saía do básico principalmente pelo corte e detalhes presentes na peça.

O modelo é um Dior, maison da qual é garota-propaganda e embaixadora, e faz parte da coleção Cruise 2020 da grife. Longa e de mangas curtas, a peça ganha destaque por conta do decote em V profundo que vai até a região da cintura, mas fica com as proporções equilibradas graças à saia plissada em evasê.

E já que assumimos que a magia deste look está todas nos detalhes, foco no cinto fininho de fivela prata que ajusta o vestidão, e já se configura como tendência no red carpet – em Cannes, Amber Heard também apostou no acessório para destacar o traje de gala, mas em tamanho giga.

Jennifer finalizou o visual sofisticado com as joias, em especial o colar de pingente longo, e adotou uma variação do coque baixinho, um de seus penteados coringa. Em vez de prender os fios completamente, mechas onduladas ficaram soltas na parte frontal da cabeça.

Já a maquiagem, assinada por Hung Vanngo (que cuida do visual de Selena Gomez e mais celebs), com cílios bem destacados em preto, era toda sobre tons terrosos, da sombra ao batom.