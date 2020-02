Customize sua ankle boot com tachas e dê cara nova a bota da estação

Bota Via Marte e tachas Altero Metais e Nikkil

Foto: Carlos Bessa



Material

· 1 par de botas de camurça ou couro

· 280 tachas pequenas

· 24 tachas médias

· Alicate



Como fazer

1. Fixe as tachas médias nas costuras laterais, deixando um espaço de 0,5 cm entre elas. Prenda-as com um alicate ou leve a peça a um sapateiro.

2. Cubra o calcanhar da bota com as tachas menores, alternando os tons de prata e ouro velho.

Dica: forre a bota com couro ou tecido grosso para não machucar os seus pés. Outra opção é aplicar as tachas somente no salto ou na altura dos tornozelos.