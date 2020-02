Confira como fazer um casaquinho de crochê

Receita Lili Biancardi

Tamanho 38

Material

· Linha Princesa Moda (cone com 500m) da Incomfio

· 3 cones na cor Dourado(3038)

· Agulha para crochê n° 2,5mm

· Isqueiro



Pontos empregados

Correntinha (corr.), ponto baixíssimo (p.bx.), ponto baixo (p.b.), ponto alto (p.a.)

Ponto Rede: *1 p.a., 1 corr. *



Execução

Corpo

O corpo todo da blusa é feito em 1 só parte. Faça um cordão de correntinhas de 96cm. Trabalhe seguindo o diagrama 1 e 2 por 26 carr. Agora deverá dividir o trabalho e trabalhar cada parte (frentes e costas) separadamente, deixando um espaço sem fazer para formar as cavas, siga o diagrama 3. Continue trabalhando retos, os pontos dos diagramas 1 e 2 por mais 14 carr. Arremate. Faça o mesmo para as costas e a outra frente. A blusa não tem decote. Una os ombros com correntinhas. Arremate.

Mangas

Com os ombros já unidos, trabalhe em Ponto Rede em carr. circulares. Faça isso por 34 carr, diminuindo 1 p. a cada 8 carr.. Arremate. Faça o mesmo para a outra manga.

Acabamento

Trabalhe em p.a. sobre todo o redor do casaco e punhos. Arremate. Esconda todos os fios e queime com o isqueiro, se não fizer essa linha irá soltar, faça isso para todos os fios soltos.

Botões: faça 4 corr., feche em circulo, trabalhe 7 p.b., trabalhe assim por mais 3 carr., feche em círculo novamente e prenda o botão no lugar desejado, faça 4 botões no total.