Como usar vestidos claros e românticos

Vestidos claros e românticos para você arrasar no Dia dos Namorados

Foto: Dreamstime

Vestidos românticos com laços, estampas delicadas e tom pastel vestem bem qualquer tipo de mulher, deixando a produção com ar fresco, jovem e muito feminino.

Inspire-se então no visual da personagem Marcela (Ísis Valverde), de “Ti-ti-ti”, e aprenda a escolher o que melhor combina com você.

Se as peças são claras, opte por modelagens soltas e cintura marcada

Foto: Renato Rocha Miranda / Divulgação Rede Globo / Rodrigo Lopes

1. Branco liberado para gordinhas



Quem está acima do peso costuma torcer o nariz para essa cor. Mas, se optar por um vestido de decote discreto e alças largas como o modelo branco da imagem acima, pode usar sem medo. O detalhe em renda na parte de cima destaca o busto, e o caimento levemente acinturado mostra as curvas sem colar ao corpo. Use com um colar colorido.

– Vestido branco com renda no decote Leader, R$ 49,99*

2. Tons pastel valorizam negras



Tons pastel deixam qualquer mulher romântica, mas ficam especialmente bem em negras e mulatas. O segredo está no contraste entre essas cores claras e o tom da pele. Se você estiver bronzeada, opte por peças da família do amarelo (como bege, creme e amarelo bebê), que realçam seu bronze.

– Vestido rendado com babado na barra Renner, R$ 119*

Lembre-se de aliar sempre charme à conforto

Foto: Renato Rocha Miranda / Divulgação Rede Globo / Rodrigo Lopes

3. Conforto na medida



Feito em tecido leve com leve transparência, o vestido número três da imagem acima alia charme e conforto ao lembrar uma camisolinha. O corte evasê logo abaixo do busto, as aplicacões de renda no decote e os babados da barra fazem o olhar passar longe da barriga (ainda bem!). Combine com colar de pérola.

– Vestido floral com decote em “V” Leader, R$ 79,99*

4. Equilíbrio para a silhueta



O estilo romântico abusa dos babadinhos em uma referência às roupas das donzelas de antigamente. Aplicados nas mangas, como no caso do modelo número quatro da imagem acima, eles aumentam os ombros, disfarçam quadris largos e deixam a postura bonita. Não use com colar comprido!

– Vestido bege com babadinhos nas mangas Renner, R$ 99,90*

Dicas quentes para não errar a mão



1. Cores claras aumentam a silhueta. Para driblar esse problema, opte por peças de modelagem solta e marque a cintura com um cinto fino, em um tom próximo à peça que está por baixo.

2. Para não exagerar no quesito docinho, use uma roupa cheia de frufrus com acessórios lisos e sem textura. Sapatilha neutra, por exemplo, fica linda com vestido de estampa floral miudinha.

3. Parecer mais jovem na produção não quer dizer virar criança. Para não pagar mico, evite somar babadinhos com estampa infantil na mesma produção. Você quer parecer uma mulher romântica, não uma princesa da Disney, certo?

4. Sempre que o vestido for muito amplo, deixe-o com a barra no mínimo quatro dedos acima do joelho, nunca mais comprida. Mostrar as pernas ajuda a equilibrar o volume extra causado pelo excesso de pano.

5. Se você tem braços roliços, não precisa abrir mão dos vestidos de alcinha ou tomara que caia. Basta usá-los com um bolerinho de tecido fino por cima. Um blazer branco com as mangas dobradas também completa o visual com estilo, sem quebrar a proposta romântica do look.

6. Os homens adoram mulheres românticas, porque elas passam a impressão de frescor e delicadeza. Ao se vestir assim, toda a sua postura deve expressar isso. Então, fale baixo, evite fofocas e sorria, menina!

*preços pesquisados em janeiro/2011