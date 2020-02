Como usar estampa animal sem ser vulgar

Deborah Secco e Thaila Ayala

Desde os anos 70 as estampas animais influenciam a moda. Cobra, zebra, girafa e crocodilo entram e saem de nossos guarda-roupas, mas a oncinha parece manter um lugar cativo em nossos corações. Considerada uma marca de elegância e estilo, a oncinha veste bem qualquer tipo de mulher e deixa seu look imediatamente mais moderno.

Se bem combinada, pode causar um efeito informal, clássico ou jovial. O segredo é usá-la com equilíbrio, uma vez que essa padronagem chama atenção. Elizângela Gomes, professora de moda da Sigbol Fashion, ensina como montar looks elegantes com o animal selvagem preferido das mulheres.

1. Vestidos

Combine com…

· Acessórios neutros

· Legging escura

· Meia-calça cor da pele

· Sobretudo preto ou marrom

· Sapato pesado, como ankle boot ou meia-pata

2. Blusas

Combine com…

· Pantalona

· Calça de corte reto

· Camisa em sobreposição

· Sapato de tom neutro

· Colar longo e simples em tom neutro

Sophie Charlotte, Roberta Gualda e Giovanna Antonelli

3. Sapatos

Combine com…

· Meia-calça da cor de base do sapato

· Vestido bege ou caramelo

· Blusa vermelha, amarela ou verde-militar

· Acessórios dourados

· Calça jeans com corte social

4. Saias e shorts

Combine com…

· Meia-calça no mesmo tom do short, da saia ou do sapato

· Blusa de tricô

· Camisa acinturada

· Colete ou blazer

· Camisa com manga franzida

5. Calças

Combine com…

· Botas de cano longo, ankle boots ou scarpins

· Blusa em estilo militar

· Camisa comprida cobrindo o quadril

· Jaqueta de couro

6. Óculos

Combine com…

· Outras peças de estampa animal, só que, de preferência, bem longe do rosto

7. Cintos

Combine com…

· Bolsas neutras

Atenção: Não use bolsa, sapato e cinto com a mesma estampa!

8. Bolsas

Combine com…

· Cinto fino de várias voltas

· Cinto por cima de vestido ou camisa

