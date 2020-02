Como usar chapéus no verão

Fique na sombra: aposte nos chapéus para injetar personalidade ao look

Fotos: Reprodução GLOSS // Arte: Helga Silva

O chapéu de palha também vai para as ruas da cidade. Ele protege a seu pele do sol e você ganha pontos no estilo. Confira uma seleção de modelos para apostar já!

1. No desfile da Forum, abas largas, meio hippie, meio Jimmy Hendrix

2. Jorge Alex, R$ 119,90*

3. Salinas, R$ 118*

1. Gwen Stefani apareceu com um chapéu fedora xadrez

2. Aba Chapéus, R$ 194*

3. Korda, R$ 230*

1. January Jones, de Mad Men, levou o panamá de palha

2. A. Niemeyer, R$ 323*

3. Dalai, R$ 238*

*Preços pesquisados em fevereiro/2013