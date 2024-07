Como usar a camisa xadrez depois da festa junina? Veja 3 looks!

A temporada de festas juninas chegou ao fim, mas é possível continuar usando a camisa xadrez. Embora seja uma dificuldade comum incluir a peça no dia a dia, a verdade é que existem combinações que permitem “sair” do figurino de São João. Confira inspirações que vão nessa linha e aposte já!

Camisa xadrez em look criativo para o dia a dia

Entre as possibilidades para incluir a peça em outras ocasiões, a saia longa jeans com uma abertura frontal é uma excelente maneira de trazer um ar moderno ao visual.

Acontece que essa peça de baixo se tornou tendência no último ano e segue em alta, portanto acaba renovando a composição com a camisa xadrez.

Camisa xadrez em visual básico

Mais uma possibilidade para usar independentemente da época do ano é a produção com poucos detalhes. Ao vestir a camisa xadrez com uma calça básica e um tênis branco, por exemplo, o resultado é um look que se afasta da época junina e serve para outros eventos.

Camisa xadrez é peça versátil no guarda-roupa feminino

Ninguém precisa abandonar as cores para ter um visual com camisa xadrez útil no cotidiano. Uma indicação é usar peças com as mesmas cores do xadrez. Na foto acima, é possível observar o azul e laranja em destaque, mas você consegue utilizar a mesma técnica em outras opções. Amou? Agora é só testar!