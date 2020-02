Como fazer uma blusa de tricô com pontos grandes

Material

· 6 novelos de lã Luisa cinza da Círculo

· 2 novelos de lã Luisa branco da Círculo

· Agulha de tricô 8 mm

· Agulha circular 8 mm

· Agulha sem ponta n.18



Execução

Trabalhar com 2 fios de lã juntos.

Frente

Com o fio cinza, colocar 40 pontos na agulha e fazer 34 cm em cordões de tricô. Em seguida para a cava, aumentar 1 ponto de cada lado, a cada 2 carreiras por 8 vezes. Deixar os pontos a espera.

Costas

Fazer igual à frente e deixar a espera.

Mangas

Colocar 28 pontos na agulha. Aumentar 1 ponto de cada lado, a cada 5 carreiras, até atingir 25 cm. Em seguida para a cava, diminuir 1 ponto de cada lado, a cada 2 carreiras por 8 vezes. Deixar os pontos a espera.

Pala

Montar na agulha circular todas as partes da peça que estão à espera. Colocar os pontos de uma manga,depois as costas,outra manga e a frente. Trabalhar 1 carreira de tricô e 1 carreira de meia por 3 vezes. Mudar para o branco e fazer 1 carreira de tricô. Em seguida voltar com o fio cinza e fazer 1 carreira em meia, 1 carreira em tricô por 10 vezes. Diminuir 1 ponto a cada 5 pontos em carreira de meia. 1 carreira de tricô. 1 carreira de meia fazendo nova diminuição de 1 ponto a cada 10 pontos. 1 carreira de tricô. 1 carreira de meia com uma nova diminuição de 1 ponto a cada 10 pontos. Fazer mais 6 cordões de tricô. Arrematar.

Montagem

Costurar as laterais e fechar as mangas.