Coletivo Feito à Mão faz intervenções no Sesc Pompéia

Instalação na porta do teatro do Sesc Pompeia.

Foto: Reprodução

Quem passar pelo Sesc Pompeia, em São Paulo, até o dia 22 de setembro vai se deparar com instalações bem interessantes, em locais como as treliças da entrada do teatro e até no jardim. É que o Coletivo Feito à Mão – grupo de jovens que se reúne para trocar informações e dicas de como bordar, tricotar e crochetar – criou três projetos para a unidade.

“Uma das instalações é um bordado gigante, outra são pompons no pergolado do jardim e a terceira são peças de crochê que revestem as árvores”, conta Guilherme Leite, coordenador das Oficinas do Sesc Pompeia.

Pompom do Sesc.

Foto: Reprodução

Cris Bertoluci, estilista e professora de tricô que faz parte do coletivo, revela que o grupo gosta de trabalhar com espaços públicos. “Sempre criamos projetos específicos, se um dia levarmos esse projeto do Sesc para outro lugar vamos retrabalhá-lo de modo bem diferente”, diz ela.

Instalação nas árvores.

Foto: Reprodução

