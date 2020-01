Cinco dicas de profissional para não errar na hora de se vestir

Dica 1 – Pense antes de comprar

Backstage Ferragamo verão 2014

Foto: Divulgação

“Ferragamo nos ensinou que a beleza não pode ser separada da usabilidade e que a função não é menos importante que a forma”, diz Massimiliano Giornetti, diretor criativo da marca, no backstage do desfile de verão 2014.

Na hora da compra, devem-se levar em conta três itens básicos: a beleza da peça, o design que ela tem e a sua função. Ou seja, não é porque uma peça é bonita que você deve levar. Pense nas possibilidades de combinação com outros itens do seu armário e na praticidade dela.

Dica 2 – Modernize os clássicos

Clássicos Ferragamo

Foto: Divulgação

“Crio coleções que refletem a herança da grife e ainda são modernas. Ao estudar nossos arquivos, vejo que as obras-primas têm cores fantásticas e materiais incomuns. Meu objetivo é adaptar essas qualidades a nosso tempo e atualizá-las ao seguir a filosofia de que o conforto é fundamental.”

Para dar um toque atual em peças atemporais, é importante combiná-las com outras mais modernas e criar um twist entre tendências e clássicos. Um casaqueto de tweed fica contemporâneo quando acompanhado de uma calça de couro, por exemplo.

Dica 3 – Invista nos essenciais

À esquerda – Ferragamo Verão 2014; À direita – Ferragamo Inverno 2014

Foto: Divulgação

“Toda mulher deve ter uma jaqueta perfeitamente cortada, um vestido impecável, o mais belo par de escarpins que puder comprar e uma linda bolsa. São peças-chave, que podem ser combinadas de várias formas e sempre adicionam um toque de classe ao look.”

Alguns itens são essenciais no closet de qualquer mulher e é exatamente neles que você deve investir. Gaste um pouquinho mais em uma boa camisa, em uma calça bem cortada e não em tendências que podem desaparecer logo na próxima temporada.

Dica 4 – Destaque os acessórios

Acessórios Ferragamo

Foto: Divulgação

“A elegância está no detalhe, e o detalhe, por excelência, é o acessório. As roupas, claro, são importantes, mas, para mim, funcionam como uma espécie de acessório dos acessórios! Um sapato bonito faz a diferença e transforma uma produção básica em algo interessante. A sandália certa pode tornar seu movimento fluido e intenso e lhe trazer mais autoconfiança.”

Os acessórios podem fazer toda a diferença em um look básico como, calça jeans e uma camiseta branca. Uma it-bag colorida, um máxicolar, um lenço estampado ou um sapato incrível dão um up em qualquer produção.

Dica 5 – Seja fashion conscious e não fashion victim

Famosas que usam Ferragamo

Foto: Divulgação

“A cliente Ferragamo vê a moda de forma consciente e não é vítima dela. É elegante, mas não reprimida. Busco desenhar peças bonitas e funcionais, confortáveis e atemporais, que fazem a mulher parecer chique sem esforço.”

Para estar na moda não é preciso seguir à risca todas as tendências da temporada. Aliás, isso pode ter efeito contrário e o seu look tende a ficar over. Compre aquilo que tenha a ver com você, não porque está em alta.