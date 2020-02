Cinco clássicos do guarda-roupa para você investir

Invista nos clássicos para montar looks sem erro!

Arte: Eduardo Mendes

Dê uma olhadinha no seu guarda-roupa. Se você tem itens como uma camisa branca, uma calça preta de alfaiataria, uma regata clara, uma saia-lápis bege e uma saia preta, muitos dos seus dilemas na hora de se vestir podem ser resolvidos em poucos minutos. “Essas peças são o que chamamos de verdadeiros clássicos, não saem de moda nunca e, melhor ainda, ficam bem em muitos tipos de corpo”, afirma Andréa Matos, personal stylist de São Paulo. Esses curingas dos cabides podem fazer bonito no trabalho, em um passeio no shopping ou mesmo em um programa noturno. Basta compor a produção com acessórios diferentes e usar os complementos certos para criar o look adequado para cada ocasião. “Podemos ir a uma festa com os botões da camisa mais abertos, mostrando um pouquinho da lingerie”, exemplifica Andréa.

Detalhes que fazem toda a diferença

Para dar um toque moderno ao look, o truque é lançar mão de acessórios que estejam em alta. A camiseta regata ou de alcinha, por exemplo, ganha ares mais modernos se for usada na companhia de um maxicolar. A calça preta de alfaiataria fica um arraso com um sapato de salto pink ou azul-turquesa. Não tenha medo de ousar!



Fotos: Reprodução

Camisa branca

O modelo não pode ser justo demais ao corpo. Quando as casas dos botões ficam esticadas, o resultado é deselegante.

Saia preta

A peça dá a impressão de quadril mais estreito, principalmente quando o cós é largo e marca a cintura

Saia-lápis

As mais baixas devem usá-la um pouco acima do joelho

Fotos: Reprodução

Calça preta

O vinco marcado ajuda a afinar e alongar a silhueta

Regata

Assim como a blusa de alcinha, é a base perfeita para usar sob um terninho