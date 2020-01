Celebridades arrematam seus looks de final de semana com os chapéus da temporada

Neste domingo (17.08), três celebridades que adoram moda investiram no chapéu para arrematar suas produções. Aqui, as fotos dos looks delas para você se inspirar e começar a usar o acessório que garante charme extra aos visuais de final de semana.

Adriane Galisteu está curtindo o verão de Saint Tropez e elegeu um modelo tipo Panamá para usar com seu vestido de comprimento comportado, queridinho da temporada. Resultado? O look que poderia até ter ficado com jeitão de festa, caso fosse arrematado por saltos poderosos, ganhou passe livre para encarar um dia de passeio por causa da presença do acessório e das sapatilhas também.

//instagram.com/p/ryw0DsJTdT/embed/

Pelo visto, Bruna Marquezine entrou mesmo no clima folk dos festivais californianos – e com estilo de sobra, diga-se de passagem. Super em dia com as tendências, a atriz combinou o chapéu de feltro (hit que já desembarcou nas prateleiras das lojas do Brasil) com as botinhas recortadas (trend hot hot hot que é ideal para dias em que a temperatura não está nem muito alta nem muito baixa) e a bolsa saco. Esse trio, somado aos óculos redondos, mostra que Bruna está de fato acompanhando (e adotando!) ótimos caminhos propostos pela moda da vez. You rock, girl!

//instagram.com/p/ry0Wyxtl0p/embed/

Gaby Amarantos foi outra que soube elevar o astral de seu look com a ajuda de um chapéu de feltro. O acessório, aliás, tem tudo a ver com a pegada rocker da legging estampada, das botinhas com várias fivelas (peça-curinga neste inverno) e do blazer com aplicações nos ombros. Por falar em blazer, repare em como a peça alongada foi uma excelente escolha para acompanhar a calça justíssima, equilibrando a silhueta da cantora e deixando o look sexy, sim, mas nada vulgar.

//instagram.com/p/rzOmOBpcgk/embed/

Gostou da ideia de incluir chapéus nos seus looks? Então, corra para nossa galeria que está repleta de modelos de feltro que você vai querer usar já!