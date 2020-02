Camila Cabello usa melhor fantasia de caveira mexicana para Dia dos Mortos

De origem indígena e totalmente diferente do Brasil, o México celebra do dia 31 de outubro a 2 de novembro o Día de Los Muertos. Com uma grande festa, a ideia é lembrar de quem já partiu com muita alegria e celebrações típicas do país. Com isso em mente, neste sábado (2), Camila Cabello usou o Instagram para compartilhar a melhor fantasia de caveira mexicana em homenagem à data.

Todo o look da cantora foi inspirado na La Catrina, a representação em esqueleto da dama da alta sociedade. Para dar vida a essa figura importante da celebração, Camila usou um vestido vermelho que, bem de perto, parece ser veludo. Além do tecido chamar a atenção pelas diferentes texturas, há também um caminho de flores em tom amarelo traçado por todo o centro da peça, em composição com patches de caveiras.

Já para a maquiagem, a cantora apostou em um contorno bem marcado, que é o detalhe principal para construir a maquiagem de caveira. Os olhos também ganham destaque pelo azul no canto interno até a metade da pálpebra e a sombra em amarelo por cima da sobrancelha, com pequenas pedrinhas coladas. Na boca não poderia faltar o batom vermelho, claro.

O look é arrematado com um grande chapéu (perfeito). Também em tom avermelhado, ele chama a atenção pelas flores extravagantes, as mesmas caveiras do vestido pregadas na aba e as velas que o rodeiam.

Veja o look completo: