Calendário Fashion Rio inverno 2010

Isabeli Fontana para Cantão –

Fashion Rio Verão 2010

Foto: Divulgação

Entre os dias 08 e 13 de janeiro, acontece no Pier Mauá, Rio de Janeiro, a primeira temporada de moda brasileira do ano.

De olho nas tendências do próximo inverno, a 16ª edição do Fashion Rio, que tem como tema as Olimpíadas de 2016, conta com algumas novidades. Patachou, New Order, Lucas Nascimento, Andrea Marques e Nica Kessler agora fazem parte do line-up e todos os desfiles começam somente no final da tarde. Confira o calendário!

Sexta-feira, 08.01

18h30 – Ausländer

19h30 – Melk Z-Da

20h30 – Giulia Borges

21h30 – Victor Dzenk

Sábado, 09.01

18h – Walter Rodrigues

19h – Cantão

20h – Lucas Nascimento

21h – Printing

Domingo, 10.01

17h – Mara Mac

18h – Filhas de Gaia

19h – Cavendish

20h – Graça Ottoni

21h – Coven

Segunda-feira, 11.01

17h30 – Acquastudio

18h30 – Claudia Simões

19h30 – Maria Bonita Extra

20h30 – Juliana Jabour

21h30 – TNG

Terça-feira, 12.01

17h30 – Redley

18h30 – R.Groove

20h30 – Têca

21h30 – Espaço Fashion

Quarta-feira, 13.01

17h30 – Nica Kessler

18h30 – Patachou

19h30 – Andrea Marques

20h30 – New Order

21h30 – Alessa