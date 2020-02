Batalha de looks entre Clara e Diana

Você prefere o estilo clena de Diana ou os looks vibrantes de Clara?

Foto: Divulgação – Rede Globo

“Clara é versátil, Diana é prática”. É assim que as figurinistas Gogoia Sampaio e Rô Gonçalves definem a vilã e a mocinha da novela Passione. Enquanto Diana é simples e possui um visual clean, Clara é camaleônica e seu look depende muito do seu objetivo no momento.