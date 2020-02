As famosas usam: tendências de outono

Bárbara Paz e Lília Cabral

Foto: Reprodução/ Revista Viva Mais

1- Cores do frio

Tons fortes entram com tudo no outono/ inverno. Ficam ótimas quando combinadas com tons neutros, como preto.

2- Pés de boneca

Sapatos com bico arredondado e salto grosso são super-românticos. Uma ótima aposta para a estação.

3- O romantismo está no ar

Laços, rendas e babados são detalhes simples, porém capazes de dar um ar mais chique e feminino.

4- Jeans, jeans e jeans

A calça jeans é um clássico e não sai de moda jamais. Mesmo esportiva, é possível usá-la para compor um look sofisticado. É só fazer como Lília Cabral, que quebrou a informalidade da calça ao juntá-la a um paletó de tweed, outro clássico.

Giselle Itié e Emanuelle Araújo

Foto: Reprodução/ Revista Viva Mais

1- Meia-calça estampada

As meias coloridas estão com tudo neste inverno. Lembre-se apenas que, apesar de bonitas, elas fazem com que as pernas pareçam maiores. Na hora de usá-las, siga o exemplo da atriz: combine-as com peças mais sóbrias.

2- Botas de todos os tipos

Tire a sua bota montaria de dentro do armário, pois ela está de volta. As botas de cano curto continuam em alta, mas cuidado se você tiver pernas grossas, elas podem aumentar alguns quilinhos.

3- Acessórios que fazem a diferença

A moda é feita de extremos: usa-se tanto os maxicolares quanto as correntes pequenas. Ao optar por uma dourada, a atriz conferiu sofisticação ao visual.

4- Preto nunca sai de moda

Graças à onda punk, a cor vira a grande estrela da estação. Elegante e democrático, ele pode ser usado sem erro. Para quebrar a seriedade do look monocromático, a atriz optou pelo casaco estampado. Mas, se estiver acima do peso, preste atenção ao escolher as estampas: prefira aquelas com desenhos miúdos.