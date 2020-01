.As escolhas das famosas para assistir aos desfiles da Semana de Moda de Nova York

Personagens famosas da moda como Rihanna, Olivia Palermo, Leandra Medine e Luciana Curtis estão de olho nos desfiles da temporada verão 2015 do hemisfério Norte. E, claro, exibem looks que incluem suas tendências favoritas. E aí, qual delas é a sua preferida?

Rihanna

Fã de chapéus e de acessórios de peso, Rihanna investiu no mix de anéis, em alta há algumas temporadas. Destaque para a ideia de usar uma corrente pesada aliada a outra bem delicadinha. A ideia de misturar colares que as fashionistas adoram vai virar mania fashion nas ruas. E, você, vai aderir?

Rihanna na primeira fila do desfile de Alexander Wang, durante a semana de moda de Nova York verão 2015.

Foto: Getty Images.

Olivia Palermo Mais contida que Rihanna, a it girl optou pelo duo camisa sem manga + saia mídi, que sempre rende um visual elegante. Saias de comprimento comportado seguem firmes e fortes rumo ao verão. Ainda na dúvida de como usar a sua? Vale seguir os passos de Olívia e arrematá-la com uma sandália que deixa bastante pele à mostra – o truque ajuda a alongar a silhueta. . Olivia Palermo na primeira fila do desfile da Tibi, durante a Semana de Moda de Nova York verão 2015. Foto: Getty Images.

Leandra Medine

A blogger mais descolada do hemisfério Norte aderiu mesmo à tendência esportiva e parece não se cansar de usar tênis. A produção dela é a cara de finais de semana ensolarados. Uma boa inspiração para quem curte looks rejuvenescedores.

Leandra Medine na primeira fila do desfile de Jill Stuart, na Semana de Moda de Nova York verão 2015.

Foto: Getty Images.

Luciana Curtis

A modelo brasileira mostra como atualizar o duo vestido de verão + escarpim em instantes. Repare que o vestido dela inclui detalhe esportivo na cintura e as cores mais quentes do momento. Está aí uma saída para fugir do pretinho básico sem perder a linha.