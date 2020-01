Anna Fasano e Helena Bordon: de tênis na Semana de Moda de Milão

Anna Fasano e Helena Bordon na Semana de Moda de Milão verão 2015.

Foto: Agência Fotosite.

Helena Bordon, como temos acompanhado nos cliques de moda de rua há algum tempo, é uma das it girls que a gente nunca imaginaria ver longe de seus fiéis escudeiros: os escarpins. Pois agora, durante a Semana de Moda de Milão, ela deu uma trégua aos saltos altíssimos e investiu no maior hit urbano do momento: os tênis. E funcionou.

Lembra que demos dicas espertas (e em vídeo!) sobre como usar o acessório da vez nos looks de todas as horas?

O modelo escolhido por Helena Bordon, como não poderia deixar de ser, tem uma pegada luxuosa e acompanha bem a vibe da bermuda ampla do look abaixo.

Helena Bordon de tênis na Semana de Moda de Milão verão 2015.

Foto: Agência Fotosite

E quem está seguindo seus passos no street style (e conquistando os fotógrafos nas portas dos desfiles) é a também brasileira Anna Fasano.

Anna Fasano na Semana de Moda de Milão verão 2015.

Foto: Agência Fotosite.

A blogueira aparece em dezenas de fotos exibindo suas habilidades em criar looks com tênis durante a Semana de Moda de Milão. Os modelos escolhidos por Anna são mais esportivos que o eleito de Helena. Para arrematar o vestido colorido, tênis de cor neutra.

Anna Fasano na Semana de Moda de Milão verão 2015.

Foto: Agência Fotosite.

Na hora de tirar o pretinho do básico, tênis com tons fluo, bem coordenados com o da jaqueta.

Anna Fasano na Semana de Moda de Milão verão 2015.

Foto: Agência Fotosite.

Sim, a ideia de aliar conforto à moda pegou as fashionistas de jeito. Fez Heleninha descer do salto (no melhor dos sentidos, é claro!) e surge em looks nos mais variados estilos. E você, já se sente inspirada para aderir?