Anéis de luxo poderosos do designer francês Philippe Tournaire

Designer francês faz anéis-maquetes

Foto: Divulgação

Já imaginou andar com reproduções do Louvre, Arco do Triumfo e outros símbolos de Paris nas mãos? Ou com o Kremlin de Moscou? Ou Dubai? E Nova York?

O designer de jóias Philippe Tournaire coloca essa ideia em prática em quase todo seu trabalho. Formado em engenharia elétrica, o artista francês é conhecido como “o escultor de metais nobres”, e cria peças sofisticadas e exuberantes com muita referência e perfeição arquitetônica. A Tournaire produz colares, relógios, abotoaduras, pulseiras, mas os anéis são um destaque à parte. A precisão e riqueza de detalhes impressiona, vale a pena navegar pela galeria com a nossa seleção de anéis.

Para fazer um anel arquitetônico, primeiro o artista fotografa a casa desejada. Depois faz o esboço e um desenho em 3D para criar a jóia.

Processo criativo do designer

Foto: Divulgação

Os anéis são feitos em ouro, prata ou platina, com pedras preciosas e diamantes, por isso a variação de preços é grande. O anel Pagode Chinoise custa 1.600 euros, o Moscou 4.500 euros e o Chalet 9.150 euros, por exemplo.

As jóias Tournaire não são vendidas no Brasil. Existem lojas espalhadas pela Suíça, França, Estados Unidos e China (veja os endereços http://www.philippetournaire.com/article204.html) e pelo o site as jóias são vendidas apenas para a França.

No site você consegue ver como os anéis são produzidos, é muito interessante conhecer o processo.

*Preços pesquisados em novembro de 2010