A nova (mini) it-bag

A nova it bag tem o superpoder de recarregar a bateria de seu iPhone

Foto: Divulgação Ever Purse

Quantas vezes a bateria do seu smartphone te deixou na mão, fazendo você procurar por tomadas (e até por carregadores) no meio da correria do dia a dia? A agente social americana Liz passava por tal situação quase que diariamente, mesmo deixando seu smartphone conectado à bateria noite adentro. Foi aí que ela teve a ideia de criar uma bateria wireless especial para iPhone 4 e 5. Casada com um engenheiro de tecnologia, ela passou para o marido a missão de desenvolver o produto, que deveria ser ainda atraente para as mulheres — ou seja, bonito e prático como uma boa bolsa.

A Ever Purse vem em diferentes modelos

Foto: Divulgação Ever Purse

Juntos, eles desenvolveram a Ever Purse, uma bolsa (apresentada em diferentes modelos) um pouco maior que um smartphone e capaz de carregar a bateria do aparelho em qualquer situação. É só colocar o smartphone dentro do acessório e pronto. O Pensou Mulher Pensou Abril, que nasceu como movimento Habla, conta mais detalhes sobre a boa invencionice, aponta o caminho para comprá-la e convida para assistir a um vídeo de menos de 10 segundos em que a praticidade e estética da Ever Purse é apresentada. Vai lá!