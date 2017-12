6 vezes que Kate Middleton e Meghan Markle se vestiram igual

Depois da divulgação do noivado entre a atriz Meghan Markle e o Príncipe Harry, todos querem saber sobre a futura integrante da família real. Isso inclui de tudo, desde o que ela come, por onde ela anda, e seu estilo para se vestir. Assim como aconteceu com Kate Middleton quando ela se casou com William, não é mesmo?

Por isso, logo começaram a surgir comparações entre as duas. E até que elas tem estilos parecidos! Vem conferir:

1. Combinando no branquinho

Kate estava indo para a estréia do filme ” Um gato de rua chamado Bob” no dia 3 de novembro em Londres, no ano de 2016. Meghan compareceu ao evento de 2015 da NBC New York Summer Press Day no dia 24 de junho em Nova York. 2. Pretinho básico Kate compareceu a premiação Place2Be Weellbeing in Schools Awards, em Londres, no dia 22 de novembro de 2016. Meghan apareceu no evento que celebrava a igualdade entre gêneros (Step It Up For Gender Equality Celebration) na cidade de Nova York no dia 10 de março de 2015. 3. Inspiradas no azul do mar Kate foi com seu filho e marido para o The Royal International Air Tattoo, localizado nas forças aéreas da realeza ( RAF Fairford) na Inglaterra no dia 8 de junho de 2016.

Meghan posando como sua personagem, Rachel Zane, da série Suits.

4. Arrasando nas flores Kate anunciando seus planos para a caridade Heads Together em Londres no dia 17 de janeiro deste ano. Meghan assistindo o show de Tracy Reese durante a temporada de Mercedes-Benz Fashion Week em 2014. 5. Apreciadoras de vestido de renda Kate no anual festival de Remembrance at Royal Albert Hall, no dia 5 de novembro em Londres de 2015. Meghan compareceu ao evento de USA Network em 2012. 6. Vermelho paixão

Kate na recepção do do Governo da British Columbia em 2016.

Meghan chegando no programa TODAY Show em 2016.