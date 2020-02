6 parcerias entre estilistas e marcas de sapato que adoramos ver nas passarelas do SPFW

Vitorino Campos + Miezko

Juntos pela quarta vez consecutiva, o estilista e a marca de sapatos desenvolveram dois modelos para o desfile de verão 2015 – um flat e outro mais conceitual. O processo todo durou cerca de um mês e rolou por telefone e e-mail. Fabio Vogt, gerente de marketing da Miezko, explicou que a fábrica primeiro apresentou formas disponíveis + alturas de salto ideais para cada uma delas.

”Para a sandália, tivemos de partir do zero, foi um trabalho bastante especial. A plataforma passa por cima da palmilha, criando uma interessante ilusão de ótica porque esconde uma parte do pé”, afirma. ”Trata-se de um sapato mais pesado que ninguém fez ainda, mas terá de sofrer pequenas modificações antes de ser comercializado”, completa.

Fábio está bastante otimista com relação às futuras vendas do modelo e acredita que ele irá arrancar suspiros de mulheres modernas, que têm costume de usar salto durante o dia.

Mas ele acredita que a flat tipo Birkenstock fará ainda mais sucesso que o modelo altíssimo. ”Ela é simples, clean, tem uma pegada moderninha”, diz. ”Acho que as brasileiras estão começando a entender o que faz com que elas se sintam bem e têm abandonado, aos poucos, os saltos e investido em calçados relax.”

Pat Pat´s + Marcela B

A carioca Marcela B foi a escolhida de Andrea Viera Newton, da Pat Pat´s para criar os sapatos de seu desfile no SPFW. ”Já conheço a Andrea há algum tempo e nós gostamos muito uma da marca da outra. Pensamos tudo em conjunto, trocamos ideias e em dois meses vimos e aprovamos o resultado. Todas as peças do desfile foram produzidas na Itália”, conta Marcela.

”A ideia era termos um sapato que a filha pudesse pegar emprestado da mãe (o escarpim) e outro que a mãe quisesse ‘roubar’ da filha (a sandália) de vez em quando”, revela. Marcela diz ter aprendido bastante com a parceria, principalmente porque a Andrea conhece bem o couro e lhe apresentou novas possibilidades. Os sapatos serão comercializados durante o verão.

Adriana Degreas + Corello

Esta foi a terceira vez que Adriana Degreas e Corello surgem juntas na passarela. Para o desfile desta temporada, foi criado um mesmo sapato em três cores: preto, metalizado e nude. O resultado é forte e feminino. Assim como nos looks da moda praia deluxe da estilista, os sapatos apresentam recortes estratégicos e muito sexy.

Mas, de acordo com Carla Silvarolli, que comanda a marca, os sapatos não serão comercializados posteriormente: ”não é esse o objetivo da Corello no momento. O que queremos é participar do show e dar visibilidade à marca no mais importante evento de moda dos pais”.

Têca por Helô Rocha + Zeferino

Foi a partir da coleção de inverno deste ano da Zeferino que foram escolhidos os sapatos do desfile de verão 2014 da Têca. ”Tudo aconteceu muito rápido, em menos de um mês. A Helô estava bastante focada. E, por isso, as reuniões foram muito produtivas”, lembra o designer de sapatos Cris Rodriguez. ”Ela queria um modelo mais clássico e outro um pouco mais arrojado e adorou o escarpim clássico com recorte assimétrico e o com polaina de camurça com elastano”, contou.

”A novidade foi que desenvolvemos os sapatos em outro material – uma camurça mais lisa, que existe apenas nas peças que nasceram da parceria”, completa. A dupla de designers ainda não sabe se irá levar o resultado para as lojas, mas quem se apaixonou pelos sapatos no exato instante em que os viu na passarela, pode encontrar similares nas lojas Zeferino desde já.

Gloria Coelho + Tches

”Nosso namoro é antigo”, disse o diretor comercial da Tches, Humberto Ellwanger, lembrando a ocasião em que foi apresentado à estilista pela astróloga Lydia Wainer, no início da entrevista. Eles são amigos, mas nunca tinham trabalhado juntos. ”A Lilian Pacce foi quem pediu para eu ligar para a Gloria em novembro. Ela fez a ponte, neste caso”, conta.

“Gloria me disse que ouvia falar bem dos sapatos da Tches, mas que nunca tinha usado um. No instante em que viu as primeiras amostras, se sentiu segura e fechou o negócio”, lembra.

Segundo Humberto, a estilista primeiro quis saber quais eram os saltos mais vendidos da Tches e, apenas 5 minutos depois de optar pelas formas e estruturas disponíveis, começou a desenhar.

”O mais legal foi que, assim que o primeiro protótipo ficou pronto, ela começou a usá-lo no dia a dia e até para ir a um desfile. Ela fez um test drive, não é demais?”

A Tches irá produzir 2 mil pares das peças vistas no desfile, que serão vendidos no verão. E, sim, Humberto está bastante otimista: ”acredito que mulheres bem-sucedidas e antenadas em uma moda não-descartável irão garantir pelo menos um par”.