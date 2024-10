5 tutoriais de fantasias e maquiagens criativas para o Halloween

O Halloween finalmente chegou e, em 2024, as fantasias inspiradas em filmes e séries são a grande tendência do momento para quem adora mudar de visual.

De filmes de terror com protagonistas femininas a séries nostálgicas com personagens icônicos, neste Dia das Bruxas o que vale é apostar em uma fantasia criativa e, claro, prática de reproduzir com itens que você pode encontrar em casa.

Agora se você ainda não encontrou o look perfeito para curtir essa data, selecionamos aqui uma lista esperta com cinco produções completas de looks, maquiagens e penteados para você se inspirar e reproduzir neste Halloween. Veja só algumas opções:

5 tutoriais de fantasias para reproduzir no Halloween 2024

1. Nina Sayers, de Cisne Negro

Que o filme Cisne Negro, protagonizado pela atriz e diretora Natalie Portman em 2011, já virou um clássico moderno, todo mundo já sabe.

Porém, quase 14 anos depois da estreia do longa, os visuais exuberantes da protagonista Nina Sayers têm viralizado nas redes sociais como uma das fantasias mais procuradas para festas e bailes de Halloween.

Para reproduzir esse look sombrio de Portman nas telonas, não é preciso muito. Confira esse tutorial prático para reproduzir a fantasia em casa:



Maquiagem

Nesse look, a maquiagem da bailarina megalomaníaca do filme é marcada por tons intensos de preto, delineadores gráficos e uma pele completamente pálida. Para reproduzir esse visual misterioso, utilize lápis preto nos olhos para intensificar o tom dramático, tanto na parte superior da pálpebra quanto na linha d’água, formando um delineado alongado e impactante até as sobrancelhas.

Nos lábios, o batom vermelho-sangue arremata toda a produção com um toque de ousadia, dando à sua versão de Cisne Negro uma aparência misteriosa e 100% dramática.

Quer deixar essa produção ainda mais fiel à versão original? Aposte em lentes de contato de cor vermelha e adicione algumas penas de cor preta ao redor dos olhos.

Look

Já o look desta personagem enigmática pode parecer um tanto quanto desafiador para quem não é bailarina, mas com algumas dicas de styling você pode criar uma produção prática e acessível neste Dia.

Para começar, escolha a saia ideal. O clássico tutu das bailarinas pode ser facilmente reproduzido com uma saia de tule preta ou uma mini saia com tecidos fluidos. O movimento do tecido ajudará a criar essa sensação delicada de tutu.



Em seguida, combine a saia escolhida com um corset, body ou regata de cor preta. Essa combinação traz um toque sofisticado além de destacar a silhueta marcante de toda bailarina.

Não se esqueça das clássicas sapatilhas de ballet, que são essenciais para completar o look. Elas não apenas são confortáveis, como também trazem autenticidade à produção.

Por fim, para um toque extra de elegância a fantasia, considere usar uma meia-calça de tecido fino. Isso não apenas eleva o visual, mas também proporciona um acabamento mais refinado e próximo ao look usado pela personagem.

2. Bella Baxter, de Pobres Criaturas

Considerado um dos maiores sucessos dos cinemas em 2023, o polêmico Pobres Criaturas, dirigido por Yorgos Lanthimos, também não escapou do hype das fantasias de 2024.

Protagonizado por Emma Stone, esse visual delicado porém marcante da personagem Bella Baxter pode ser uma ótima opção para quem procura uma fantasia mais simples e prática de reproduzir. Confira o passo a passo para se transformar em Bella Baxter:



Maquiagem

A personagem que garantiu a Emma Stone o Oscar de Melhor Atriz em 2024 praticamente não usa maquiagem. Com um visual mais simples e um ar mais natural, invista em preencher as sobrancelhas com ajude de um lápis ou gel fixador para que fiquem arqueadas e grossas iguais às da atriz.

Agora, se você prefere algo mais próximo da inspiração poderá incluir algumas sardas com a ajuda de um lápis de cor marrom para que fiquem parecidas com as icônicas sardas de Emma.

Look

No look, peças clássicas e básicas são essenciais para fazer a releitura de Bella Baxter.

No longa, a personagem usa um micro-shorts amarelo, que pode ser facilmente substituído por uma saia ou shorts-saia da mesma cor. O mesmo vale para o sobretudo azul usado pela protagonista que, pode ser facilmente substituído por uma jaqueta ou blazer em um tom similar. O importante é tentar manter as magas bufantes e volumosas, tais quais a personagem.

Finalize o look usando uma meia ¾ branca e mantenha os cabelos lisos e divididos ao meio.



3. Condessa Elizabeth, American Horror Story

Quem é fã de Lady Gaga sabe que não é de hoje que a cantora e atriz se arrisca a interpretar vilãs marcantes, seja na TV ou no cinema.

Antes mesmo de assumir o papel da icônica Harley Quinn em Coringa 2, Gaga já havia dado vida a outra personagem perturbadora na série de terror American Horror Story. E se você está em busca de uma fantasia inspirada na Mother Monster e quer algo nada óbvio para uma fantasia, essa personagem pode ser uma ótima opção. Saiba como:

Maquiagem

Nessa produção, o contorno das maçãs do rosto e os lábios são os principais elementos para criar um rosto mais esquelético e vampiresco, característico da personagem vivida por Gaga. Para isso, aplique o contorno nos pontos altos do rosto, como têmporas, testa e queixo, esfumando tudo de forma natural com ajuda de um pincel fofo.

Nos lábios, faça um contorno marcado com um lápis labial marrom e aplique um batom vermelho de textura mate por cima. Para os olhos, aposte em um delineado alongado rente a sobramcelhas com uma sombra de cor preta. E se quiser adicionar um toque a mais de estranheza ao visual, aplique um pouco de corretivo sobre as sobrancelhas para deixá-las esbranquiçadas.

Look

Os looks usados por Lady Gaga nessa série chamam a atenção por mesclarem ideias modernas a detalhes sombrios e impactantes da vampira protagonista. Para recriar uma combinação parecida, opte por um vestido branco de mangas bufantes ou um kimono alongado que valorize o movimento parecido com uma capa.



Complete o visual com uma meia-calça arrastão preta, botas de cano alto escuras e finalize tudo usando as clássicas luvas pretas adornadas com unhas postiças. Ah, e não se esqueça de adicionar gotas de sangue falso entre os lábios e pescoço para um efeito arrebatador e sanguinário.

4. Sue, em The Sustance

Essa inspiração de fantasia mal chegou e já é considerada uma das mais procuradas nas redes sociais. Após o sucesso de estreia do filme A Substância, protagonizado por Demi Moore e Margaret Qualley, todos querem saber: como reproduzir os looks atléticos da personagem Sue em A Substância? Aqui, explicamos o passo a passo sobre como fazer:

Maquiagem

Nos olhos, a protagonista do filme parece não adotar uma produção muito elaborada. Porém, dois elemento chamam a atenção por serem destaques no look usado pela apresentadora de programas de ginástica: os cílios postiços acompanhados de uma clássica sombra rosa com bastante brilho.

O grande destaque, no entanto, está nos detalhes das costas da personagem, que lembram uma ferida suturada. Esse efeito pode ser recriado com massa de látex para elaboração de próteses profissionais ou recriando as feridas com ajuda de desenhos gráficos esfumados com sombra para olhos ou tinta facial.

Look

Para reproduzir a roupa usada pela personagem, procure looks de uma academia que remetam aos anos 1980, como bodys cavados, regatas ou até mesmo roupas de banho.

Para deixar essa composição mais refinada, adicione alguns acessórios como brincos de estrelas, unhas postiças e, claro, o icônico tubo de medicação verde, que poderá fazer referência à substância tóxica mostrada no filme.

5. Beatrix Kiddo, de Kill Bill

Não poderíamos encerrar esta lista de fantasias sem incluir essa inspiração clássica de um dos filmes cults mais amados do universo cinematográfico: Kill Bill, protagonizado por Uma Thurman, em 2004.

Nessa proposta, alguns itens podem ser um pouco mais complicadinhos de reproduzir, mas com um toque de criatividade, seu look poderá ficar tão descolado e divertido quanto o da própria protagonista. Veja só:

Maquiagem

Reproduzir os machucados que Beatrix sofreu após os eletrizantes combates do filme pode ser mais simples do que você imagina. Com a ajuda de um garfo, um pouco de batom vermelho e algumas gotas de sangue falso, você pode criar pequenos cortes em várias partes do rosto, como nas sobrancelhas, lábios ou até mesmo nos braços e mãos.

Confira este tutorial de como recriar pequenos cortes:

Look

Nada como um macacão amarelo vibrante para remeter ao icônico uniforme usado pela justiceira no filme dirigido por Tarantino, não é mesmo? Caso você não tenha uma peça parecida, substituia o macacão por uma camisa amarela e uma legging em tom semelhante para manter o visual da personagem.

E que tal apostar em uma katana de brinquedo para assustar seus convidados ou amigos neste Halloween? Capriche nas poses com o acessório para fotos, que certamente ficarão a cara de Beatrix Kiddo.

E você, já sabe qual fantasia apostar nesse Dia das Bruxas? Seja com grandes produções ou com fantasias improvisadas, o importante é se divertir nessa data aterrorizante e cheia de criatividade.

