15 inimigos na hora de montar um look

Na hora de se vestir o que vale mesmo é o bom senso

Foto: Dreamstime

A roupa pode representar a primeira imagem que determinada pessoa tem de você. Não tenha pressa em se arrumar: olhe-se no espelho e veja se as peças caem bem no seu corpo e se combinam com seu estilo. Você pode até tirar uma foto! Na hora de se vestir o que vale mesmo é o bom senso. Por isso, listamos os 15 piores inimigos dos bons looks. Confira:

1. Calcinha – ou, pior, o cofrinho! – aparecendo.

2. Deixar de usar sutiã.

3. Calcinha apertada ou marcando por baixo de calça, short ou saia.

4. Blusa curta e justa mostrando a barriga.

5. Roupa transparente que mostra o que não deve.

6. Jeans rasgado demais.

7. Botão de camisa ou vestido quase estourando.

8. Sapato que come a barra da calça.

9. Short e saia curtíssimos.

10. Peças furadas, manchadas, desfiando, com bolinhas…

11. Personagens de desenhos infantis em qualquer peça de roupa.

12. Brinco, colar, pulseira, anéis – tudo junto.

13. Combinar roupa de ginástica com sapato ou bolsa de trabalho.

14. Peças tão apertadas que os pneuzinhos e a barriga saltam para fora.

15. Misturar muitas cores, tecidos, bordados e estampas em um só look.



Estes também detonam seu visual

· Piranhas de plástico no cabelo.

· Bijuterias cheias de pingentes que ficam fazendo barulho.

· Não usar nenhuma maquiagem (ou usá-la em excesso, deixando a pele carregada).

· Usar perfume ou leave-in demais.

· Esmalte descascado.

· Pés malcuidados com sapatos mostrando os dedos.