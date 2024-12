Metas para 2025: como planejar objetivos possíveis para o novo ano?

O fim do ano está cada vez mais próximo, e com a chegada de um novo ciclo, surge também o momento tradicional de refletir e planejar as metas para o ano seguinte.

Para muitos, essa é uma oportunidade de crescimento e uma chance de amadurecer os objetivos já alcançados. No entanto, para outros, esse momento reflexivo pode trazer o sentimento de frustração, caso as metas anteriores não tenham sido atingidas.

Diante das incertezas que um novo ciclo traz, surge um questionamento: como garantir que nossas metas sejam realistas e coerentes com o nosso estilo de vida? Segundo Heloísa Capelas, escritora especialista em autoconhecimento e inteligência emocional, o segredo está em entender as metas como um planejamento alinhado às circunstâncias da vida.

“Uma meta não deve ser um peso ou uma cobrança excessiva, mas sim um compromisso individual e motivador, que respeite quem se é”, explica a autora, que também é CEO do Centro Hoffman, retiro referência em treinamentos de autoconhecimento, inteligência emocional e felicidade.

Para desenvolver esses objetivos de forma mais efetiva, ela sugere transformar objetivos em compromissos reais de acordo com o próprio crescimento, ao invés de apenas alimentarmos a necessidade de alcançar algo de maneira simplista.

“É importante lembrar que uma meta bem estabelecida deve ser um reflexo do que é possível dentro da sua realidade. Isso significa respeitar seu tempo, suas limitações e, claro, seus próprios desejos”.

Como criar uma meta?

Para criar uma meta eficiente, Heloísa explica que é essencial que ela seja realista e que só quem a planejou seja responsável por praticá-la e desenvolvê-la.

Além disso, a especialista enfatiza como os prazos devem ser concretos e alinhados com o momento atual. “Quando definimos metas realistas e com prazos, começamos a agir, inconscientemente, para que elas realmente aconteçam. Não adianta estabelecer objetivos grandiosos sem foco, isso só serve para nos angustiar. Os prazos são essenciais para garantir, justamente, que cada etapa seja cumprida de acordo com o desenvolvimento de cada pessoa“, explica.

Portanto, para criar uma meta consciente, é preciso reavaliar o momento atual da sua vida. “As metas imprescindíveis, por exemplo, devem ser prioridade, pois são elas que garantem nossa autoestima e bem-estar. Caso contrário, corremos o risco de ficar frustrados”, diz Heloísa.

Transforme metas em hábitos

Outro ponto importante abordado por Heloísa é a relação entre metas e hábitos diários. Para alcançar uma meta de forma sustentável, é essencial criar hábitos diários que suportem o caminho até a realização do objetivo.

“Meta é algo que você atinge e o hábito é algo que você pratica constantemente até que se torne parte de quem você é. Dessa forma, pensar que as metas definem o que queremos alcançar ajuda a entender que os hábitos são as ações diárias que tornam esse objetivo uma realidade. Diferenciar isso é muito importante”, ressalta.

Ao transformar uma meta em um conjunto de hábitos, a chance de diminuir a frustração por objetivos não alcançados aumenta significativamente. Por isso, é importante criar metas que possam ser desenvolvidas por meio de disciplina, planejamento e consistência ao longo da rotina.

Com a criação desses hábitos, a motivação possibilita que as metas sejam alcançadas. “Ao transformar um objetivo em um hábito, não precisamos nos preocupar em lembrar da meta todos os dias, como uma lição de casa. Ela já faz parte do seu fluxo diário e passa a ser integrada à sua vida”, afirma a escritora.

Reavalie suas metas sempre que necessário

Heloísa lembra que, ao longo do ano, é natural se deparar com desafios que podem exigir uma reavaliação ou até mesmo a desconsideração de algumas metas previamente estabelecidas.

Esses momentos desafiadores podem indicar que chegou a hora de realizar escolhas que impactarão no saldo de metas concluídas dentro do período estipulado.

“Quando a motivação para continuar com seus objetivos faltar, isso pode ser um sinal de que é hora de reavaliá-los. Retirar um objetivo da frente e refletir sobre o que é mais importante no momento não significa fracasso, mas sim uma adaptação às novas circunstâncias e expectativas do novo momento de vida”, declara Capelas.

E assim como é importante reavaliar as metas a serem desconsideradas, Heloísa afirma também ser essencial revisar nossas emoções em relação aos objetivos.

Nossas emoções influenciam como agimos, podendo até nos impulsionar ou nos paralisar diante dos objetivos. Nesse aspecto, a autora sugere usar frases motivacionais. Por mais que pareçam bobas, elas podem ajudar a superar as frustações diante de escolhas necessárias.

“Nossos pensamentos, muitas vezes, são negativos e autocríticos, como ‘não consigo’ ou ‘isso é muito difícil’. Esses pensamentos não são verdades; são crenças que podemos mudar. Podemos escolher acreditar em coisas positivas, como ‘sou capaz’ ou ‘hoje foi um bom dia’. Repetir essas frases pode ser uma ferramenta poderosa tanto para a transformação pessoal quanto para o alcance de metas”.

E você, já sabe quais serão as suas novas metas para 2025? Lembre-se: independente do momento em que estiver, nunca é tarde para sonhar e traçar novas possibilidades de vida!

