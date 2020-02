Yakisoba vegetariano

Categoria: Massa

Dificuldade: Médio

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

· 200g de champignon fatiado

· 1/2 cenoura fatiada

· 1/2 repolho cortado em quadrados

· 4 folhas de acelga cortadas em quadrados

· 1/2 brócolis ninja separado em pequenos buquês

· 1/2 xícara de carne de soja em pedaços temperada e fatiada

· 1/2 colher (chá) de sal

· 1/4 de colher (chá) de glutamato monossódico (agi-no-moto)

· 2 colheres (sopa) de óleo

· 1 fio de óleo de gergelim

· 500 g de macarrão para yakisoba

· 1/4 xícara de shoyu

· 1/4 xícara de óleo

Modo de preparo

Frite os champignons com duas colheres de óleo quente e, a seguir, coloque a cenoura, o repolho e a acelga até que fiquem tenros. Misture ao refogado a carne de soja, o sal, o agi-no-moto e os brócolis. Retire do fogo e regue com um fio de óleo de gergelim. Reserve. Tempere o macarrão cozido com shoyu e com 1/4 de xícara de óleo. Em uma travessa arrume o macarrão e, sobre ele, despeje os legumes refogados. Sirva quente.