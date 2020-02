Categoria: Docinho e salgadinho

Dificuldade: Fácil

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes

Massa:

· 1 e 2/3 de xícara (chá) de farinha de trigo

· 2/3 de xícara (chá) de chocolate em pó

· 1/2 colher (chá) de bicarbonato de sódio

· 8 colheres (sopa) de manteiga

· 1 xícara (chá) de açúcar mascavo

· 1 ovo

· 1 colher (sopa) de essência de baunilha

· 1 copo (200 ml) de leite integral

Marshmallow:

. 2 xícaras (chá) de açúcar

. 1 xícara (chá) de claras

. 1/2 xícara (chá) de água

. 1 colher (sopa) de emulsificante

Confeitos para decorar

Modo de preparo

Massa:

Na batedeira, bata o açúcar e a manteiga. Adicione cuidadosamente o ovo e, depois, o leite. Acrescente a farinha de trigo. Logo em seguida, adicione o chocolate em pó. Deixe bater até adquirir uma mistura homogênea. Acrescente o bicarbonato de sódio e a essência de baunilha e bata mais um pouco. Coloque a massa em um saco de confeitar. Em uma forma com papel manteiga, pingue pequenas porções de massa, com cerca de 3,5 cm de diâmetro. Deixe um espaço entre cada uma das bolinhas para que elas não grudem umas às outras ao assar. Quem não possui saco de confeitar pode modelar delicadamente os bolinhos com a ajuda de colheres. Leve para assar em forno a 180º C por cerca de 12 minutos ou até que os bolinhos fiquem corados. Recheie com o marshmallow.

Marshmallow

Para fazer o creme, bata todos os ingredientes na batedeira até adquirir a consistência firme. Com a ajuda de um saco de confeitar, comece colocando o marshmallow na parte exterior do bolinho. Finalize pelo meio de forma generosa. Feche o “sanduíche” com outro bolinho, apertando-o delicadamente. Finalize decorando os whoopies com confeitos coloridos.