Você já pensou em comer… coração de bananeira?

Colhida uma penca de uma bananeira, sempre foi comum descartar a parte de baixo dela, conhecida como coração (em alguns lugares do Brasil ela tem o nome de outra parte do corpo humano: umbigo), e retirar apenas com os cachos de bananas para consumo. Bem, isso é passado: hoje, o coração de bananeira é considerado uma PANC (planta alimentícia não convencional) e usado para receitas que vão de refogados simples a quiches.

Além de muito saboroso, trata-se de um ingrediente riquíssimo em nutrientes. É o que explica a nutricionista clínica Clarissa Sanches: “O principal atrativo do coração de bananeira é ser uma ótima fonte de fibras. Comê-lo ajuda a manter o bom funcionamento do intestino e regula toda a função gastrointestinal. Não tem prisão de ventre que resista a uma salada de coração de bananeira.”

Ela também conta que o coração ou umbigo de bananeira é rico em proteínas e carboidratos e pobre em gorduras. “É bom para um lanchinho antes de fazer atividades físicas, já que dá energia em muitas calorias”, diz.

Você consegue comprar coração de bananeira em feiras de rua ou em feiras orgânicas: basta ir às barracas de bananas e pedir. Os produtores mais ligados já levam essa parte da bananeira para venda, mas se nenhum tiver, você pode pedir que ele leve na semana seguinte. Funciona!

Receitas com coração de bananeira

Trazemos aqui três receitas que têm o coração de bananeira entre seus ingredientes. Antes de partir para elas, é legal saber como tirar o amargo dessa PANC. A cozinheira Claudia Dall Ovo, especialista em culinária artesanal, ensina como fazer isso:

“Depois de tirar a casca e cortar o coração da bananeira, é preciso jogá-lo em água com limão imediatamente, para não escurecer. Depois, ferver tudo em água com sal e limão ou vinagre por cerca de três minutos e repetir esse processo três vezes, trocando a água. Eu gosto de deixar um pouquinho amargo, que é o sabor característico dele.”

Vamos às receitas, então!

–

A quiche de queijo ganha muitos pontos de sabor com o acréscimo do coração de bananeira no recheio. Perfeita para quem gosta de ousar na cozinha e sair do comum.

–

Prato vegano maravilhoso para comer quando você estiver com vontade de uma comidinha que parece um abraço. Também é legal servir quando receber os amigos em casa, porque as porções individuais ficam muito lindas!

Coração de bananeira refogado

Este refogado é o acompanhamento perfeito para qualquer refeição e também pode ser usado como recheio de pasteis ou tortas. Super versátil!