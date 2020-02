Vatapá de frango

Calorias: 413

Categoria: Frango

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 1 kg de coxa e sobrecoxa de frango

. 2 cebolas

. 5 dentes de alho

. 1 maço de cheiro-verde

. 1 maço de coentro

. Sal a gosto

. 8 pães amanhecidos

. 1 litro de leite

. 2 vidros de leite de coco (400 ml)

. Azeitona picada a gosto

. 200 g de amendoim torrado e descascado

. 3 colheres de azeite

. ½ garrafinha de azeite de dendê

Modo de preparo:

Refogue o frango e cozinhe-o com os temperos. Retire da panela e desfie em pedaços grandes. Retorne o frango desfiado para a panela, com o caldo que se formou, e refogue novamente. No liquidificador, bata o pão picado, o leite e o leite de coco até formar uma massa consistente. Adicione esta mistura ao frango refogado. Mexa até obter um creme espesso. Adicione a azeitona picada.