Categoria: Massa

Dificuldade: Médio

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

Massa:

. 100 g de farinha de trigo branca

. 1 ovo

. 1 colher (chá) de sal

. 1 colher (sopa) de azeite extra virgem

Recheio:

. 2 batatas

. 1 colher (chá) de noz moscada

. 2 colheres (chá) de sal

. 1 colher (chá) de pimenta do reino

Molho:

. 1 cebola cortada em cubos pequenos

. 2 colheres (sopa) de manteiga

. 1 colher (chá) de açúcar comum

Modo de Preparo:

Junte o ovo com a farinha trigo e sove a massa até ficar homogênea, deixe descansar coberta por uma hora. Em seguida coloque as batatas para cozinhar sem casca. Depois, esprema-as até formar um purê, junte a noz moscada e sal, reserve. Abra a massa em um rolo convencional em uma espessura não muito fina, corte em formato redondo usando um cortador próprio ou um copo. Recheie com a batata fazendo-o em formato de bolas, molhe a ponta da massa com um pouco de água e lacre. Para o molho, em uma frigideira pequena junte a manteiga, a cebola cortada em cubos pequenos e o açúcar deixe dourar e caramelar por 7 minutos. Cozinhe a massa rapidamente em água fervente, retire e sirva em um prato fundo.