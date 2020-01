Tudo que você precisa saber para fazer ovo de Páscoa caseiro

Passar a Páscoa sem comer chocolate parece ser uma tarefa bem difícil, mas puxa, os ovos estão tão caros no mercado. Com média de preço em torno de R$45 (300g), os chocolates das grandes marcas não estão muito convidativos neste ano de crise.

A saída, como muita gente já sacou, é produzir os próprios ovos, embalar bem bonitinho e dar de presente pra quem você gosta. Bobear, se ficar bem gostoso, quem sabe vender e fazer uma graninha extra? Fora que tudo que é caseiro tem um sabor especial!

Ok, pode não ser tão simples como nos vídeos que assistimos no Youtube, mas com um pouquinho de treino e paciência, você vai ter um ovo incrível em casa! Pensando nisso, reunimos conteúdos que você precisa ler antes de derreter o chocolate. Vamos lá?

Para começar, você precisa de uma boa receita!

Separamos seis receitinhas bem gostosas pra você tentar em casa. Tem o ovo tradicional, o recheado de brigadeiro, o bem-casado…vixi, um melhor que o outro! Qual você vai tentar?

–

Tá, mas como derreter? Como deixa a casca brilhante?

Dúvidas, dúvidas, dúvidas! Sim, existem alguns truques que podem deixar seu ovo bem mais interessante e perfeitinho. Você sabia que existe uma maneira infalível de desenformar sem quebrar? Vem aqui que a gente te conta!

Ovo de colher é o seu preferido? Ok!

Já é quase um clássico! E quem não gostaria de ganhar um ovo deste? O segredo está em procurar recheios que agradem e não fiquem enjoativos. Veja um passo a passo de como produzir esta delícia aqui.

De mousse, brigadeiro, churros…a gente nem lembra mais como era ganhar ovos só com bombons dentro! Separamos aqui só recheios bem diferentões pra você testar todos.

–

Um ovo caprichado também ajuda!

Quem disse que não dá pra fazer em casa um ovo chique como das grifes de chocolate? Com capricho e criatividade, você faz este crocante gastando pouco!

–

E pra quem ama chocolate branco?

Tem alguém bem querida pra presentear? Este ovo de é fofo e delicioso. Tem sabor de cereja, sabia?

–

Hora de embrulhar!

Bacana, o ovo está prontinho, delicioso e só falta uma embalagem para deixá-lo perfeito. Saiba como embalar cada bombom e também a maneira certa de amarrar o ovo tradicional.

Que tal aproveitar e deixar a casa toda com o clima de Páscoa? Separamos 30 ideias simples e fofas pra fazer em casa e deixar tudo com o clima gostoso da data.