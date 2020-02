Truques para preparar arroz, feijão, bife, ovos e frituras

Ovos

. Se preferir uma gema mole, apague o fogo assim que ela atingir a cor amarelo-brilhante. A gema mais cozida deve ficar opaca.

. Se preferir o ovo menos crocante, use a frigideira antiaderente e pouco óleo.

. Receitas de omeletes e fritadas? Aqui tem várias

Quando for fritar uma porção, coloque uma rodela de batata junto com a porção para não pegar o gosto de outro alimento usado no mesmo óleo

Foto: Getty Images

Frituras no ponto certo

. Para saber se o óleo está na temperatura certa, ponha uma colher de pau no centro da frigideira. Se você notar pequenas bolhas em torno dela, está no ponto certo.

. Ao fritar ou refogar com óleo, junte um pouco de manteiga para dourar e dar mais sabor à comida.

. Frite poucas unidades de cada vez para evitar a queda de temperatura do óleo, o que deixa o alimento encharcado.

. Fritar batata em óleo drio também dá certo. Basta colocá-la numa panela tampada junto com o óleo e fritar em fogo alto até dourar.

. O óleo não adquire o sabor dos alimentos se você colocar uma rodela de batata junto com cada porção de fritura.

. Fritura é seu fraco? Aprenda várias receitas gostosas