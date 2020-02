Tortinho com brócolis e passas

Calorias: 379 por porção

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Rápido (até 30 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes

. 1 maço grande de brócolis

. 500 g de macarrão tipo tortinho

Molho:

. 2 dentes de alho picados

. 4 colheres (sopa) de azeite

. 1/2 xícara (chá) de uvas passas sem semente

. 1 kg de tomate maduro, sem pele e picado

. Sal a gosto

Para polvilhar:

. 2 colheres (sopa) de salsa picada



Modo de preparo

Limpe e lave o brócolis. Cozinhe em bastante água fervente com sal, em fogo alto, até ficar al dente. Retire com uma escumadeira. Corte os talos e reserve para usar em outra receita. Coloque as flores numa travessa em banho-maria. Numa panela grande, ponha 5 litros de água, tampe, leve ao fogo alto e deixe ferver. Junte uma e meia colher (sopa) de sal e deixe ferver novamente. Acrescente a massa de uma só vez, misture e cozinhe sem tampar até ficar al dente.

Molho:

Refogue o alho no azeite até dourar. Adicione o tomate e cozinhe em fogo baixo por 15 minutos, sem tampar. Junte as passas, misture e cozinhe por mais 15 minutos. Tempere com sal. Escorra a massa e ponha numa vasilha. Espalhe o brócolis por cima com o molho. Polvilhe salsa e sirva.