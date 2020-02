Tortinhas de Mel

Numa frigideira, junte as amêndoas e as nozes e leve ao fogo médio, mexendo até dourar. Retire do fogo e pique.

Misture com o açúcar 1 colher (sopa) da água de flor de laranjeira e a canela em pó. Reserve.

Corte a massa em quadrados de 9cm de lado.

Disponha um quadrado de massa sobre uma superfície lisa e pincele com a manteiga.

Se desejar, ponha mais um pedaço de massa e passe mais manteiga.

Repita a operação até terminar a massa. Aqueça o forno.

Forre as forminhas, pressionando de leve com os dedos.

Arrume-as numa assadeira e recheie com a mistura reservada.

Asse até a massa dourar. Desenforme.

Misture o mel com a água de laranjeira e regue as tortinhas.

Sirva depois de 1 hora.