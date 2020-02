Tortinha de maçã e damasco

Calorias: 320

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 4 tarteletes de massa de empada

. 1 maçã

. 8 damascos turcos

. 8 colheres (sopa) de ricota

. 1 colher (sopa) de leite

. 1 pitada de canela

. 1 pitada de noz-moscada

. 1 pitada de cardamomo em pó

. 4 colheres (sopa) de açúcar

. Uvas passas a gosto para decorar

Modo de preparo:

Ponha os damascos em uma tigela e cubra com água quente. Deixe hidratar por 1 hora. Despeje em uma panela, adicione mais água o suficiente para cobrir e cozinhe em fogo baixo até ficar macio. Deixe esfriar e bata no liquidificador. Reserve. Corte a maçã em fatias e cozinhe em água fria com 1 colher (sopa) de açúcar. Bata no liquidificador e junte com o damasco. Misture bem e reserve. Deve ficar com a consistência de purê. Misture a ricota com o açúcar restante, o leite e as especiarias até formar um creme. Distribua a ricota entre as forminhas e recheie com 1 colherada do doce de maçã e damasco. Decore com as passas e leve para gratinar.

Dica: Polvilhe com canela em pó na hora de servir.