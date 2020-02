Bata o Corn flakes® no liquidificador.

Junte a margarina, o açúcar, as claras e a farinha e misture.

Deixe a massa na geladeira por 2 horas.

Forre o fundo e as laterais de forminhas com a massa.

Asse no forno a 200 ºC até dourar.

Deixe esfriar, desenforme, recheie com o chantili e cubra com as frutas.

Sirva em seguida.