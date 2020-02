Tortas Salgadas no iPad e iPhone: novo pacote tem 120 receitas inéditas

Tortas Salgadas são o tema do novo lançamento do MdeMulher: 120 receitas muito especiais

Foto: Reprodução

Boa notícia para quem gosta de comidinhas gostosas, aliadas à praticidade: acaba de ser lançado um novo pacote do aplicativo Receitas Fáceis MdeMulher. Desta vez, as Tortas Salgadas são o tema da seleção mais que especial com 120 receitas exclusivas, das práticas e perfeitas para o dia a dia às mais sofisticadas, que não podem faltar em cardápios de eventos especiais. Todas as receitas, que trazem belas fotos e modo de preparo detalhado, foram escolhidas criteriosamente, contemplando todas as necessidades de quem ama cozinhar.

O pacote Tortas Salgadas é a nova tentação do aplicativo Receitas Fáceis MdeMulher

Foto: Reprodução

Gostou da novidade? Para quem quiser experimentar as delícias do novo pacote, disponível para iPad e iPhone (em breve também para Android), o primeiro passo é baixar o aplicativo Receitas Fáceis MdeMulher, gratuitamente, na App Store, com 300 receitas variadas, todas devidamente testadas e aprovadas pelo time de editores de culinária da Abril.

O pacote Tortas Salgadas traz receitas exclusivas: do dia a dia às ocasiões especiais

Foto: Reprodução

Depois de instalado o aplicativo gratuito, o pacote Tortas Salgadas aparecerá listado na barra inferior da tela principal, ao lado dos outros temáticos: Bolos, Saladas, Italianas e Natal. Cada pacote custa US$ 0,99 e traz 120 receitas inéditas e exclusivas. Para adquirir o pacote Tortas Salgadas, basta clicar no ícone com o preço e confirmar a compra, mesmo procedimento a ser adotado com os demais pacotes.

Tortas salgadas para todos os gostos: práticas, rústicas, quiches, empadão, abertas…

Foto: Reprodução

Neste último lançamento do MdeMulher, são encontradas as mais diferentes receitas de tortas salgadas: práticas, rápidas, de liquidificador, rústicas, abertas, empadão, quiches, bolos salgados, cheesecakes, enformados, cuscuz, galete, tortinhas, mussaka e focaccias. Tem receita à base de carne, de frango, atum, pato, marisco, além de muitas opções com legumes, para os vegetarianos.

Além do Tortas Salgadas, o aplicativo Receitas Fáceis tem pacotes: Bolo, Saladas, Italianas e Natal

Foto: Reprodução

Assim como toda a “família” do aplicativo Receitas Fáceis MdeMulher, a navegação é bastante agradável, com modo de preparo detalhado e fotos excepcionais, que ainda podem ser ampliadas para melhor visualização do prato pronto. O usuário pode escolher pela navegação tradicional, na vertical, ou pela horizontal, com os passos de preparo apresentados na sequência.

Gostou das receitas? Marque-as como favoritas e as encontre facilmente no menu superior

Foto: Reprodução

Para pesquisar alguma receita específica, é só recorrer à busca, capaz de filtrar as sugestões de acordo com tempo de preparo, nível de dificuldade, quantidade de calorias e revistas da Editora Abril responsáveis pelo teste das receitas. E se o prato conquistar seu paladar, é possível diferencia-lo como favorito e encontra-lo a qualquer momento na barra superior. É permitido, ainda, recomendar e compartilhar todas as receitas nas redes sociais ou via e-mail.



Quer mais detalhes ou fazer o download agora mesmo? Acesse e se delicie!