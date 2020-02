Torta praliné

Calorias: 520 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

· 5 ovos

· 1 colher (chá) de baunilha

· 1 xícara (chá) de açúcar

· 3/4 de xícara (chá) de farinha de trigo

· 1 colher (chá) de fermento em pó

Recheio:

· 1 envelope de gelatina em pó incolor sem sabor

· 3 colheres (sopa) de água fria

· 1 lata de creme de leite

· 1 lata de leite condensado

· 1/2 xícara (chá) de suco de laranja

· 1 colher (sopa) de suco de limão

Cobertura:

· Praliné de amêndoas

Modo de preparo:

Bata as claras em neve na batedeira. Adicione as gemas uma a uma, a baunilha e o açúcar e bata até ficar uma mistura fofa. Peneire aos poucos a farinha de trigo e o fermento sobre a gemada. Misture delicadamente e despeje a massa em uma forma redonda média de aro removível, untada e enfarinhada. Asse em forno preaquecido médio, por cerca de 20 minutos.

Recheio:

Dissolva a gelatina na água. Bata o creme de leite, o leite condensado, o suco de laranja, o de limão e a gelatina já dissolvida no liquidificador. Passe para uma vasilha e deixe na geladeira até endurecer. Retire o bolo do forno, espere esfriar e corte-o ao meio no sentido horizontal. Deixe o fundo do bolo na forma, recheie com 3/4 do creme gelado e ponha a outra metade do bolo por cima. Cubra com o restante do recheio gelado e termine decorando com o praliné. Deixe na geladeira e desenforme ao servir.