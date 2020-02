Torta mil-folhas

Calorias: 316 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes:

· 1 pacote de massa folhada congelada laminada



Creme:

· 2 xícaras (chá) de leite

· 1/3 de xícara (chá) de açúcar

· 1/4 de xícara (chá) de maisena

· 3 gemas

· 1 colher (chá) de essência de baunilha

Para polvilhar:

· 2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

Acessórios:

· Assadeira grande, Peneira fina

Modo de preparo:

Aqueça o forno em temperatura alta. Abra a massa folha da e corte-a em três retângulos iguais no sentido da largura. Com um garfo, fure-os em vários lugares. Disponha na assadeira e asse por dez minutos ou até dourarem. Deixe esfriar.

Creme:

Numa panela média, junte o leite, o açúcar e a maisena e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre com uma colher de pau, por cinco minutos ou até a mistura engrossar. Bata um pouco as gemas, junte ao creme e cozinhe, mexendo sempre, até ferver. Retire do fogo e junte a essência de baunilha. Transfira para uma tigela, cubra com filme plástico e deixe esfriar.

Montagem:

Num prato para bolo, disponha um retângulo da massa folha da e cubra com metade do creme já frio. Por cima, disponha outro retângulo de massa e cubra com o creme restante. Arrume o último retângulo de massa por cima. Polvilhe com o açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.