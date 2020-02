Torta gelada de abacaxi

No liquidificador, triture os cookies e misture a margarina, até formar uma farofa úmida.

Com a farofa, forre o fundo de uma forma de 22 cm de diâmetro com aro removível.

Asse durante 10 minutos,em forno, preaquecido, a 180 ºC.

Deixe esfriar e reserve.

Em uma panela, coloque o abacaxi, misture o açúcar e leve ao fogo brando, sem mexer, até o abacaxi ficar macio e restar pouca calda. Deixe esfriar.

Em uma travessa, coloque metade do abacaxi sem a calda, misture o sorvete e o creme de leite, batido em ponto de chantili.

Coloque sobre a massa e leve ao freezer até endurecer, aproximadamente 6 horas.

No momentode servir, desenforme e, por cima, espalhe o restante do abacaxi com a calda.