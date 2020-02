Torta folhada de morangos e chantilly

Calorias: 519 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 6 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 3 placas de massa folhada assadas, com 20 cm de diâmetro

. 2 xícaras (chá) de doce de leite pastoso

. 2 xícaras (chá) de chantilly pronto

. 2 xícaras (chá) de morangos limpos picados

. 3 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro para polvilhar

. Calda de chocolate pronta a gosto

. 1 morango para decorar

Modo de preparo:

No prato de servir monte a torta, alternando camadas de massa, doce de leite, chantilly e morango. Finalize com a massa folhada. Polvilhe o açúcar de confeiteiro e regue com a calda de chocolate. Decore com uma colherada de chantilly e o morango. Deixe gelar por 30 minutos antes de servir.

Dica: Compre a massa folhada crua e já cortada em discos em lojas de artigos para confeitaria.